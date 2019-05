Saame tuttavaks: 6.-8. klassi segarühmade liigijuht Ulla Helin-Mengel

Mis on Sinu lugu? Kuidas jõudsid tantsuni ja mis on Sind selle juures hoidnud?

Laulmine mul ei õnnestunud, aga soov laval esineda oli väga suur. Minu lapsepõlveaastad möödusid kodus suure peegli ees tantsides ja oma esimese tantsunumbri tegin üheksa aastaselt. Õpetasin tantsu sõbrannadele selgeks ning me esinesime Kirbla rahvamaja jõulupeol. Nii olen lapsest saati pidevalt ka teisi õpetanud ja tantse lavale seadnud. Järgnesid võistlustants ja showtants erinevate õpetajate käe all.

Tants on minu elu ja minu elu on tantsus, koos suure vaimustusega, rõõmust tantsijate silmades.

Mida tähendab Sinu jaoks järgmise peo juhtmõte “minu arm”? Kuidas oled selle enda jaoks lahti mõtestanud? Millega see Sinu jaoks seostub?

Mul on elus palju õnne olnud – ma armastan oma elu, pere, lähedasi ja tööd. Seda väge tantsupeo sisse panna on minu suurim soov.

2019. aasta laulu- ja tantsupeol olen esimest korda üldtantsupeo liigijuht. Seni olen olnud 2011. aastal noorte tantsupeo 1. klasside liigijuht ja 2017. aastal neidude liigijuht. Olen tulvil ootust ja lootust. Ees on huvitav töö suure hulga tantsijate ja kolleegidega. Ootan väga suurt eesti rahva pidu ja loodan, et kõik siin maal ja ka kaugemal rõõmustavad koos meiega.

Meie 6.-8. klasside tantsurühmade repertuaaris on üks vana ja hoogne Salme ja Ott Valgemäe tants „Marupolka“, mis on täiesti ajatu ja mida sobib ikka ja jälle tantsida. Niisamuti on repertuaaris üks uus noortepärane tants “Metsa vägi”, mille sõnum ja esitaja Estonian Voices puudutavad noori oma sisu ja kaasaegsusega.