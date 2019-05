Moskva: europarlamendi valimiste tulemused peegeldasid valijate tahet

«See peegeldab valijate tahet. Ma usun, et vastutustundlik ekspertide kogukond ootas umbes samasuguseid tulemusi,» ütles ta Moskvas ajakirjanikele.

See, kuidas valimised peegeldavad jõudude vahekorda igas riigis eraldi, on hoopis teine teema, sõnas Gruško.

«Me võtsime nende valimiste tulemused teadmiseks. Me usume, et Euroopa Parlament on üks Euroopa kogukonna kõige tähtsamaid institutsioone,» ütles Vene asevälisminister.