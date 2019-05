Liberaalse demokraatia ajastu on olnud Euroopa ajaloos kõige rahumeelsem ja jõukam periood. Liberalismist on laias mõttes saanud meie aja konservatism, mida toetavad kõik peavooluerakonnad ja enamik Euroopa kodanikest. Euroopa Liit on mitmes mõttes liberalismi kehastus, mis ei tähenda muidugi seda, et ta ei võiks samas olla rahvusriikide liit, mida ta on alati olnud. Liberalismi säilimine on ELi jaoks eksistentsiaalne küsimus, liikmesriikide jaoks mitte niivõrd.