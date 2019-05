Suurbritannias võitis europarlamendi valimised kindlalt Brexiti Partei

«Kui inimesed mõistsid 31. märtsil üles ärgates, et me ei ole Euroopa Liidust lahkunud, otsustasid paljud neist, et on valmis hääletama mõne teise erakonna poolt,» lausus alles veebruaris Brexiti Partei asutanud Farage Suurbritannia esialgsele lahkumiskuupäevale 29. märts järgnenud päevadele viidates.