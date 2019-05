Bannoni sõnul andsid eurovalimised EL-i integratsioonile surmahoobi

«Integratsiooniliikumine, mis on alati olnud EL-i keskmes, on surnud,» ütles Bannon Pariisis usutluses AFP-le. «Te ei näe Junckerit ega kedagi teist sellest leerist integratsiooni süvendamisest rääkimas. See on eilse ajalooline aspekt,» lausus ta Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile viidates.