Suri Human Rights Watchi asutaja ja kirjastaja Robert Bernstein

Leht viitas Bernsteini pojale Peterile, kelle sõnul suri tema isa New Yorgi haiglas.

Juhtides Random House'i, mis nüüd on osa Penguin Random House'ist, avaldas Bernstein selliseid USA autoreid nagu nobelist Toni Morrison, Dr Seuss ja Gore Vidal, aga samuti Nõukogude dissidente Andrei Sahharovi ja Jelena Bonnerit ning Tšehhi teisitimõtlejast kirjanikku Vaclav Havelit.

Tema sõnul taunis HRW kaugelt rohkem inimõigusrikkumisi Iisraelis kui teistes Lähis-Ida riikides, kus inimõigusolukord autoritaarsete režiimide all on kohutav.

«Kui ma 1998. aastal kõrvale astusin, oli Human Rights Watch tegev 70 riigis, enamik neist suletud ühiksonnad,» kirjutas Bernstein tollal New York Timesis.

New York Timesi sõnul jäävad Bernsteini leinama tema naine Helen ja kolm poega -- Peter, Tom and William -- aga ka õde Barbara Rosenberg, 10 lapselast ja neli lapselapselast.

2016. aastal avaldati tema mälestused «Speaking Freely: My Life in Publishing and Human Rights,» mille pani kirja Doug Merlino ja millele kirjutas eessõna Toni Morrison.