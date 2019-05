Iisrael liigub lähemale ennetähtaegsetele valimistele

Knessetis hääletas uute valimiste korraldamise poolt 66 ja vastu 44 seadusandjat, vahendas parlamendi veebileht. Esialgsetel andmetel on need kavandatud 17. septembrile.

Teisipäeva õhtul koguneb komitee, et valmistada eelnõu ette teiseks ja kolmandaks lugemiseks, mille läbimise järel saab see seaduseks.

Netanyahu erakond Likud esitas eelnõu parlamendi laialisaatmise kohta esmaspäeval. Tähtaeg koalitsiooni loomiseks kukub kolmapäeval, kuid läbirääkimised on lootusetult takerdunud.

Kokkuleppe on blokeerinud endine kaitseminister Avigdor Lieberman, kes on keeldunud taganemast oma võtmenõudmisest, mis näeb ette ultraortodokssete juutide kohustusliku sõjaväeteenistuse, nagu see kehtib kõigi teiste Iisraeli juutide suhtes.