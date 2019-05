Prokuratuur taotleb Sillamäel lapsi relvaga ähvardanud mehe vahistamist

Narva politseijaoskonna noorsoopolitseinik Andrei Jarovoi sõnas, et mees tuli hiljem ise Sillamäe konstaablijaoskonda, kus ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti. «Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse. Lisaks kohtueelse menetluse läbiviimisele pakume omalt poolt koostöös kooliga igakülgset abi ja tuge lastele, kes selle vahejuhtumiga on otseselt seotud või sattusid seda pealt nägema.»

Prokurör Ragnar Plistkin: «Vägivald ja relvadega ähvardamine ei ole lahendus ühelegi probleemile, seda enam ei sobi vägivald koolimajja. Suhtume Sillamäe Vanalinna kooli juhtumisse väga tõsiselt. Täiskasvanu ülesanne on õpetada lastele probleemide lahendamist ilma vägivallata, seega ei saa laste kallal jõu tarvitamine kunagi olla õige lahendus. Mees peeti eile kinni ning prokuratuur taotleb täna kohtult tema vahistamist.»

Andrei Jarovoi sõnul teeb politsei koolidega pidevat koostööd, et koolikiusamist ära hoida. «Koolil on väga suur roll koolikiusamise ennetamisel ja märkamisel. Muuhulgas on koolidel hea võimalus liituda SA Kiusamisvaba Kooli projektiga, mis pakub koolidele ja õpilastele loenguid ja tõstab teadlikkust koolikiusamise ja selle kahjulike tagajärgede osas,» lisas noorsoopolitseinik.