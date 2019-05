ÜLEVAADE: kes peavad võitlust Ühendkuningriigi peaministriks saamise nimel?

Brexiti vastu hääletanud May üritas küll kolme aasta jooksul valitsusjuhina täita rahva poolt referendumil avaldatud soovi, kuid ei suutnud Brexitit lõpule viia. Juba enne May teadet oli kulisside taga käimas võimuvõitlus liidrikoha nimel.

Mõne päevaga on kandidaatide nimekiri paisunud ning tänaseks on oma kindlast kavatsusest teada andnud 10 poliitikut. Igal kandidaadil on kandideerimiseks vaja vähemalt kahe parlamendisaadiku ametlikku toetust.