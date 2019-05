Galerii: rektorid kogunesid teaduse rahastamist arutama

Teaduskoja liikme Andi Hektori sõnul kaalutakse ühe võimalusena kaalutakse ka hoiatusstreike. ​«Täna kogunevad ülikoolide rektorid kriisinõupidamisele, et arutada hakkamasaamist raskes olukorras. Esimese sümboolse protestisammuna arutatakse ülikoolide lõpuaktuste ärajätmist. Kogunevad ka akadeemiliste töötajate liitude esindajad, et arutada oma reageerimise üle. Ühe võimalusena on laual hoiatusstreikide sari,» kirjutas Hektor Facebookis.