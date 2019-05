Brüsselis antakse juhiotsingutele avapauk

Tähtsaim ametikoht on Euroopa Komsjoni presidendi oma, mida on viimased viis aastat täitnud Jean-Claude Juncker. ELi alusseaduse järgi esitab presidendikandidaadi liikmesriikide liidrite nõukogu ja selle peab kinnitama äsjavalitud uus 751-liikmeline Euroopa Parlament.

Protseduur näib aga vaid pealtnäha lihtne, tegelikkuses kätkeb see endas keerukat võimuvõitlust riikide, ideoloogiliste blokkide ja liidrite endi vahel ning parlamendis.

Junckeri senine asetäitja, vasaktsentristide kandidaat Frans Timmermans on võrrelnud valimistega kaasnevaid halastamatuid intriige «Troonide mänguga». Mäng algab täna ning Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk on kutsunud ELi liidrid Brüsselisse õhtusöögile, et reeglid paika panna.