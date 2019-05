Malaisia hakkab plastjäätmeid rikastesse riikidesse tagasi saatma

Yeo sõnul on Malaisia ja paljud teised arenguriigid võetud sihikule pärast seda, kui Hiina eelmisel aastal plastjäätmete impordi ära keelas.

Malaisia illegaalsetesse jäätmetöötlustehastesse toimetatud 60 konteinerit plastprügi saadetakse tagasi riikidesse, kus need tulid, seletas minister täna.

Minister seletas, et Hiinast tulnud prügi pärineb alselt Prantsusmaalt ja teistest riikidest ning on Hiina sisseveokeelu tõttu Malaisiasse edasi saadetud.

Ta rääkis, et ühel juhul eksportis Briti jäätmefirma kahe aasta jooksul Malaisiasse 1000 konteineris üle 50 000 tonni plastprügi.

«Ilmselt on see kõigest Hiina plastjäätemete keelust tingitud protsessi jäämäe tipp,» ütles Yeo.

«Malaisiast ei saa maailma prügilat. Me võitleme selle vastu. Me oleme küll väiksed, aga me ei lase arenenud riikidel end kiusata.»