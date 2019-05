Hispaania piirivalve leidis auto kindalaekast migrandi

On tavapärane, et Aafrikast pärit migrandid üritavad Euroopasse pääseda läbi Hispaaniale kuuluvate Melilla ja Ceuta linnade. Linnad on küll Marokost aedadega eraldatud ning piiril patrullivad piirivalvurid, kuid sellest hoolimata õnnestub aafriklastel ikka ja jälle piiratud alale sisse tungida.