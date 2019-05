Reps: ees võivad oodata kärped, koondamised ja palkade vähendamised

«Kõigepealt julgen uuesti kinnitada, et teaduse ja innovatsiooni üks protsent on laual olnud kogu aeg, järjepidevalt nii koalitsiooni moodustamise ajal kui ka riigi eelarvestrateegia (RES) läbirääkimistel. Ja ka eile, kui veel viimaseid väga teravaid arutelusid peeti, siis oli ka läbi peaministri soovi korduvalt teaduse ja arenduse teema laual,» sõnas Reps.

«Kui tavaliselt majanduskasvu tingimustes räägivad erakonnad läbi võimalikke kulutusi ja räägivad, kuhu võiks erinevaid positiivseid uudiseid saata, siis meie viimased kolm nädalat on käinud ümber jutu, kuidas ja mis valdkondades peab kärpima selleks, et majandust jahutada, kuna targad inimesed on kokku otsustanud, et Eesti majandust tuleb jahutama hakata,» selgitas ta.

«Ja peamine asi, mida ma haridus- ja teadusministrina pidin tegema, on võimalikult palju säästa investeeringuvaldkonda – mida teadus ja haridus loomulikult on, suurtest kärbetest – räägiti juba 20-protsendilistest kärbetest kõikides valdkondades,» märkis minister Reps.

«On siiski lohutus, et teadus sai 143 miljonit eurot juurde, et rahastamine säiliks samal tasemel, kuigi mõistan, et meie kõigi ootused ja lootused olid ning on suuremad. Ambitsioon on jätkuvalt jõuda ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Sellele saab loodetavasti suure sammu lähemale astuda juba augustis, mil valmib riigieelarve prognoos ja selgub, millised on riigi rahalised võimalused teaduse rahastamise suurendamiseks,» teatas Reps eile Postimehele.