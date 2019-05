Gruusia tuntud naispoliitik loob uut parteid

Juristiharidusega Beselia on praegu parlamendis fraktsioonidesse mittekuuluv saadik, erimeelsuste tõttu lahkus ta veebruaris võimuparteist Gruusia Unistus. Valitsusparteist lahkusid ka Gedevan Pophadze ja Zviad Kvatšantiradze, kes on samuti loodava partei taga.

Beselia põhjendas uue erakonna loomist Gruusias kujunenud olukorraga. «Õiglus on hindamatu ja me tahame selle idee kaudu liikuda riigis uue etapi poole. Ebaõiglane suhtumine peamistesse väärtustesse mõjutab kogu riiki ja me ei saa seda lubada. Me ei saa nõustuda sellega, et õiglust ähvardab oht,» ütles Beselia ajakirjanikele.