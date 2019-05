Serbia viis Kosovo politseihaarangu tõttu sõjaväe kõrgendatud valmisolekusse

Serbia valitsusaametnik Marko Đurić ütles aga, et Kosovo politsei tegevuse eesmärk on serblasi hirmutada ja nad Kosovost välja ajada. «See ei ole mitte ainult julgeolekuoht, vaid otsene oht rahule,» väitis ta. «Kui see kohe ei lõpe, pole kahtlustki, et Serbia reageerib päeva jooksul,» hoiatas Đurić.