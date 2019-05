Thunberg ja Schwarzenegger kutsusid kliimaaktivismile

«Me noored inimesed oleme üles ärkamas ja lubame, et me ei lase teil seda enam süüdimatult teha,» ütles 16-aastane kliimaaktivistide juhtfiguur Thunberg.

Kliimamuutus on «suurim kriis, millega inimkond on eales silmitsi seisnud», lisas Thunberg.

Tehnoloogiline areng, nagu näiteks elektriautod ja päikeseenergia, ei tohiks jätta inimestele mulje, et «kriisi on võimalik lahendada ilma igasuguste (omapoolsete) jõupingutusteta», ütles ta.

«Kui me (asjadest) aru saame, me tegutseme, me muutume. Inimesed on väga kohanemisvõimelised,» lisas ta.