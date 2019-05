Vilniuses peeti kinni Leedu Sputniku peatoimetaja

«Teda ei lubatud Leetu. Ta on nende isikute nimekirjas, kellel on keelatud Leetu tulla,» ütles piirivalve kõneisik Giedrius Misutis uudisteagentuurile BNS.

«Kõik mida me teame on see, et Marat vahistati ja vahistamise põhjusena toodi välja oht rahvuslikule julgeolekule,» ütles Leedu Sputniku peatoimetaja asetäitja Margarita Simonyan. «Millist ohtu rahvuslikule julgeolekule kujutab endast inimene, kes ei tee midagi muud peale ajakirjanduse, teab vaid jumal taevas ja Leedu ametivõimud.»