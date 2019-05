Tallinna keskkonnaameti juhatajale uues struktuuris kohta ei leitud

Ligile esitati koondamisteade seoses ametite liitmisega ning mingit ametikohta talle loodavas ühendametis ei pakutud. Peale ameti juhataja koondati ära veel keskkonnaameti personalispetsialisti, hangete halduri ja juristi ametikohad. «Ühesõnaga, sellised ametikohad, mis on igas ametis olemas ja kahe ameti liitmisel pole mõtet neid dubleerida,» ütles Ligi. Ta lisas, et keskkonna valdkond on Tallinnas olnud ka varem seotud teiste struktuuridega, näiteks linnaplaneerimisega. «Keskkonda saab ju kaitsta ka läbi planeeringute ja projektide. Seekord otsustati see ühendada kommunaalametiga. Siin ongi võimalikud erinevad variandid,» tõdes ta.