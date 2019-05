KOHALIK VAADE. Sloveenias varjutavad Euroopa ideed rahvuslikud küsimused

Ka Sloveenias on viimaste aastate tuliseim teema olnud migratsioon, millega EL pole nende meelest piisavalt edukalt toime tulnud. 2016. aastal otsustas Sloveenia piirile Horvaatiaga rajada tõkke.

Asi pole selles, et inimestele Euroopa Liit ei meeldiks, nad lihtsalt ei usalda oma sealseid esindajaid. Selline oleks õiglane hinnang hiljutistele eurovalimistele Sloveenias ja ka Horvaatias. Valimisaktiivsus, mis Sloveenias oli 28 ja Horvaatias 30 protsenti, näitas, et inimesed ei usu, et nende hääl võiks suure Euroopa kodumaa südames Euroopa Parlamendis midagi muuta.