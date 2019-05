Jüri Ratas kinnitas Junckerile ja Tuskile valitsuse Euroopa meelsust

Peaminister Jüri Ratas kohtus ülemkogu eel Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga, et arutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja Eesti uue valitsuse plaane. Peaminister kinnitas neile, et Eesti valitsus jätkab tugeval Euroopa-meelsel kursil.

Ratase sõnul on Euroopa kodanikud andnud parlamendivalimistel oma häälega selge ja tugeva sõnumi, et nad soovivad Euroopa-meelset tulevikku. «Kandidaatide valikul tuleb kindlasti arvestada geograafilist ja demograafilist esindatust. See tähendab, et valiku tegemisel peab olema tagatud ELis nii põhja, lõuna, ida kui ka lääne ning samuti suurte ja väikeste riikide esindatuse tasakaal. Samuti on oluline, et kandidaatide valikul oleks arvestatud soolist tasakaalu,» lausus peaminister.