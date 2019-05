Küsitlus: Reformierakond jätkab ülivõimsalt populaarseima parteina

Iganädalaselt erakondade populaarsusuuringuid läbi viiv Norstat on pidevalt mõõtnud Reformierakonnale enam kui 30-protsendilise toetuse, vaid perioodil 14.-20. maist tuli nende toetusnäitajaks 28,6 protsenti. Seevastu 27. maiks oli see näitaja tõusnud taas üle 30, koguni 33 protsendi peale.

Teisel kohal on Keskerakond 19,5 protsendiga ja kolmas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 16,8 protsendiga, kusjuures kukkumine nädalaga on olnud vastavalt kaks ja 5,2 protsenti. Sealjuures peab arvestama, et kui Keskerakonna toetusnäitaja on nädalast nädalasse püsinud võrdlemisi stabiilne, siis EKRE oma paistab silma suurte kõikumistega. Nelja viimase nädala koondtulemus annab EKRE-le aga toetuseks 17,5 protsenti.