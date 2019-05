Huawei esitas USA kohtule hagi kiirotsuseks keelu üle

Huawei esitas USA seaduse vastu hagi märtsis, nimetades seda «põhiseadusvastaseks» ja öeldes, et kongress ei suutnud esitada tõendeid Huawei toodetele piirangute kehtestamise õigustamiseks.

Kolmapäeval esitas Hiina telekomihiid hagi kiirotsuseks, taotledes USA kohtutelt kiiret otsust selle kohta, kas on alust kohtuasjaga edasi liikuda.

«USA valitsus pole esitanud mingeid tõendeid näitamaks, et Huawei on julgeolekuoht. Pole relva, pole suitsu, on ainult spekulatsioon,» ütles Huawei õigusnõunik Song Liuping ajakirjanikele.