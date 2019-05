Video: Mount Everesti vallutajad peavad astuma üle laipade

Hukkunute kasvav arv on tõstatanud taas küsimuse, kas Mount Everesti vallutamine peaks olema paremini reguleeritud, seda eelkõige Nepali poolel, kus ronimisluba anti sel hooajal kokku 381 mägironijale. Kuna iga ronijat peab saatma ka vähemalt üks šerpa, liigub tipu poole üle 800 inimese.

Mount Everesti vallutada püüdvate inimeste hulk on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, eelkõige on juurde tulnud mägironijaid Indiast ja Hiinast. Samuti on viimase kümnendi jooksul juurde tulnud soodsaid hindu pakkuvaid agentuure, keda süüdistatakse selles, et nad ei nõua oma klientidelt tipu vallutamiseks vajalikku piisavalt head füüsilist vormi.

Kogenud mägironija Alan Arnette ütles, et vähemalt viie surmajuhtumi puhul oli süüdi see, et pikas järjekorras tipu vallutamise ootamise käigus sai ronijatel hapnik otsa. Teistel juhtudel on süüdi ronijate kehv treening, kogenematus, varjatud terviseprobleemid ja ebapiisav toetus neid abistavate šerpade poolt.

«Enamasti on selle taga ronijate hooletus,» ütles Arnette. «Valitsus peaks tagama, et tipu vallutajatel on varasem mägironimiskogemus enne seda, kui nad üritavad vallutada vägevat Mount Everesti.»

Kolm korda Mount Everesti tipus käinud Saikaly ütles, et ilmselt jääb kolmas kord ka tema viimaseks. «Olen väga mures eesootavate aastate pärast nii selles osas, millisesse seisu satub mägi ja kui palju elusid seal veel kaotatakse,» ütles mees.

«Ma pole kindel, et ma tagasi lähen. Ma tean kindlalt, et kui tipu poole teel olin, kahtlesin naasmises sügavalt,» sõnas Saikaly.