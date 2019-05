Jeziidi vähemus annab Saksa ministeeriumid kohtusse

Saksa ringhäälingu kanalite NDR ja WDR info kohaselt on kurdide poolt kinni peetud vähemalt 74 Saksamaa kodanikku, aga Saksamaa föderaalprokuratuur on andud vahistamiskäsu vaid 21 isiku kohta, keda süüdistatakse kas terroristliku organisatsiooni toetamises või sõjakuritegude toimepanekus.

Siseministeerium ütles, et kõigil Saksamaa kodanikel on õigus Saksamaale naasta ja Saksamaal kohtu ette astuda. Ent kuni nad ei naase, peetakse nende üle kohut riigis, kus nad kuriteo toime panid. Tingimuseks on see, et kohtuprotsessi toimumise riigis peab olema kodanikele tagatud konsulaarabi ja neid ei tohi oodata ees surmanuhtlus.