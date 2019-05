Boris Johnson läheb Brexiti valede pärast kohtu alla

Täna otsustati, et konservatiivide ridadesse kuuluv Johnson peab astuma kohtu ette seoses tema vastu esitatud hagiga. Johnsoni kaebas kohtusse mees, kelle sõnul valetas endine välisminister kui ütles, et Suurbritannia maksab igal nädalal Euroopale 350 miljonit naela (ligi 400 miljonit eurot).

Piirkonnakohtunik Margot Coleman lükkas ümber Johnsoni advokaatide väite, et kohtuasi on tüütu püüdlus õõnestada 2016. aasta Brexiti referendumi tulemust ja kinnitas, et hagi tuleb viia kohtusse.