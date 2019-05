Hollandi kohus keelustas Põrguinglite motojõugu

Põrguinglitel on 470 haru enam kui 50 riigis, märkis Hollandi ringhääling NOS.

«Põrguinglid on ohuks avalikule korrale,» teatas Utrechti kohus. «Põrguinglid näevad iseennast ühe protsendi klubina, lindpriide klubina. See on klubi, kus valitseb seadusetuse kultuur ja riigivõim jäetakse ukse taha.»