PERH-i arstid aitasid Lätis läbi viia uuendusliku südameoperatsiooni

«Operatsiooni tegemiseks on vaja patsient kehavälise vereringega sügavasse hüpotermiasse viia, et saaks teha vereringe seiskuse, aordikaare eemaldada ning proteesiga asendada,» lausus Taal. Ta selgitas, et edukaks protseduuriks on vaja väga head meeskonnatööd, eelkõige anestesioloogidega, kes vastutavad tavapärasest keerulisema kehavälise vereringe eest. «Kus tuleb erinevate pumpade, mahtude ja temperatuuridega haige elundeid n-ö elus hoida,» ütles Taal.