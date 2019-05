Merkeli valitsus tõotas sügiseks uut kliimastrateegiat

Keskkonnateemast on kujunenud Saksamaa poliitikas üks kesksemaid.

Valdavalt just noored valijad on indu saanud reedestest koolistreikidest, kivisöevastastest protestidest ja kirglikust juutuuberite kampaaniast ning hüljanud peavooluparteid -- kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid.

Merkel, kes tunnistas CNN-ile, et kliimaväljakutsetele on vaja paremaid vastuseid, kohtus kolmapäeval oma «keskkonnakabinetiga», et arutada, kuidas Saksamaa peaks täitma oma süsihappegaasi emissiooni vähendamise eesmärke.