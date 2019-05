Lavrov: Balkani ja Venemaa vahele püütakse luua sanitaarkordonit

«Mis puudutab sündmusi Kosovo Mitrovicës, siis kellele on taoliste provokatsioonide korraldamisest kasu? Taolisi provokatsioone korraldavad need, kes tahavad Balkani riikidest moodustada Venemaa suhtes sanitaarkordoni,» ütles Lavrov kolmapäeval pärast läbirääkimisi Sloveenia välisministri Miro Cerariga.

Tema sõnutsi on vaja selle nimel on vaja tõmmata kõik piirkonna riigid NATO-sse. «Te nägite, kuidas sellele eesmärgile allutati Makedoonia nime muutmise küsimuse lahendamine.»

«Näeme praegu, kuidas praegu üritatakse Serbiat sundida leppima sellega, et Kosovo sõltumatus tuleb vormistada ning ühes sellega avaneb uutele Lääne-Balkani aladele tee NATO-sse,» ütles Lavrov.

Välisminister ütles, et arutas seda küsimust läbirääkimistel Sloveenias.

«Me näeme, et Sloveenia ei toeta selliste sanitaarkordonite loomist. NATO ja Euroopa Liidu liikmena ei poolda Sloveenia lahutusjoonte tekitamist Euroopasse, need on seal selletagi piisavalt sügavad, vaid vastupidi, püüab neist üle saada, arendada kõikide asjast huvitatud riikide jaoks avatud vastastikku kasulikku koostööd,» rõhutas Lavrov.