Saudi Araabia kutsus moslemiriike üles tõrjuma Iraani sekkumist

"Teherani toetus huthimässulistele Jeemenis on tõestuseks Iraani sekkumisest teiste asjade siseasjadesse ja see on midagi, mida kõik moslemiriigid peaksid tõrjuma," manitses Assaf Islamikoostöö Organisatsiooni (OIC) välisministrite kohtumisel Jeddahis.