Paapua Uus-Guinea peaministriks sai James Marape

Paapua Uus-Guinea peaminister Peter O'Neill lahkus kolmapäeval kuid kestnud poliitilise kriisi järel ametist. Umbusaldushääletusega silmitsi seisev O'Neill ütles, et otsustas tagasi astuda riigi poliitilise stabiilsuse jätkumise huvides ning lisas, et riigil on vaja «majanduslikku usaldusväärsust ja sotsiaalset ühtsust».