Eksperdid tõrjuvad USA väiteid: Vene tuumakatsetusest ei ole mingit märki

Ashley teatas eile, et tõenäoliselt katsetas Venemaa oma tuumaarsenali moderniseerimise eesmärgil Novaja Zemlja arhipelaagis väga väikese võimsusega tuumarelva ja rikkus sellega tuumakatsetuste moratooriumit.

Kindralleitnandi väited pälvisid aga tuumaekspertide kriitikat, kelle sõnul menutavad need Venemaa osas sõjakalt meelestatud USA ametnike varasemaid süüdistusi, mis ei ole kinnitust leidnud.

Vähendatud võimsusega tuumalõhkepeade katsetusi ei märgitud ka eelmisel kuul ilmunud kaitseministeeriumi aastaaruandes relvakontrolli käsitlevas osas.

Lisaks teatas ka tuumajärelvalveamet CTBTO, et nende rahvusvaheline monitooringusüsteem tegutses tavapäraselt ega tuvastanud midagi kahtlustäratavat.

«CTBTO-l on täielik kindlus oma rahvusvahelise monitooringusüsteemi võimekusse tuvastada tuumaplahvatused vastavalt tuumakatse moratooriumile,» teatas organisatsioon avalduses. «CTBTO kinnitusmehhanism on efektiivses töökorras ning üle maailma on paigutatud üle 300 jälgimisjaama, mis meile andmeid saadavad.»

Ashley märkis Hudsoni instituudis peetud ettekandes, et USA hinnangul kasvab Venemaa tuumaarsenal järgmise kümnendi jooksul märkimisväärselt, eriti mittestrateegiliste, väiksema toimeraadiuse ja vähendatud võimsusega lõhkepeade osas.

Ashley sõnul on Venemaa uute lõhkepeade väljatöötamiseks rikkunud tuumakatsetuste keelustamise lepingut, mille Venemaa on allkirjastanud ja ratifitseerinud. Veel jõustumata leppe on allkirjastanud ka USA, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud.

Ametnike sõnul viitavad luureülema väited Novaja Zemljal asuvale tuumarajatisele, mida Nõukogude Liit tuumakatsetusteks kasutas.

Kuid Ashley ei nõustunud kahel korral selgelt vastama, kas USA oli teadlik, et Venemaa tegeleb tuumakatsetustega, öeldes vaid: «Neil on selleks võimekus olemas.»

«See paistab olevat kõlakas, mis peidab end kindlate hinnangute taha,» lausus endine USA välisministeeriumi relvakontrolliametnik ja praegune relvakontrolli ja tuumarelvade leviku tõkestamise keskuse vanemliige Alexandra Bell.

«Mulle tekitab muret, miks ei mainitud seda [tuumakatsetuste keelustamise leppe järgimise] raportis, mis avaldati vähem kui poolteist kuud tagasi. Sõna «katsetused» on seal esindatud täpselt nullil korral,» lisas Bell.

Venemaa on teatanud, et peab tuumakatsetuste keelustamise leppest kinni. Genfi Vene tuumajõudude uuringuprojekti sõltumatu analüütik Pavel Podvig märgib, et on USA väidete osas äärmiselt skeptiline.