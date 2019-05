Tegemist on osaga iga-aastasest õppusest, mille eesmärk on näidata Taiwani relvajõudude sõjalist võimekust ja tahet tõrjuda võimalikku rünnakut üle Taiwani väina.

Hiina peab Taiwani oma territooriumiks ja on hoiatanud, et on valmis seda taas endaga liitma kasvõi jõudu kasutades.