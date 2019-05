Galerii: teadlased kogunesid riigikogu ette leinamarsile

Nädala alguses selgus, et valitsus jätab teaduse rahastamise praegusele tasemele ning jätab täitmata varasemalt antud lubaduse tõsta teaduse toetus ühe protsendini SKT-st.

Alles detsembris andsid lubadusele tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKTst allkirja kõik Eesti erakonnad peale EKRE, kes teatas toona, et see olla liiga ambitsioonitu eesmärk ja et rahastus tuleks tõsta pigem koguni kahe protsendini.

«Ma usun, et see hea sõna ja allkirja andmine garanteerib selle, et kui sõna antakse, siis tuleb sõna ka pidada,» ütles peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas toona ERRile.

Nüüd, kui uus valitsus on jõudnud riigieelarve strateegia arutlustega esimeste tulemusteni, on saanud selgeks, et lähema nelja aasta sees rahasüsti oodata ei ole ning rahastus jääb ikkagi praegusele tasemele, milleks on 0,71 protsenti SKTst.

Teadlastele ja rektoritele mõjus selline teade külma dušina ning teisipäeval kogunes Rektorite Nõukogu juhatus, et arutada edasisi samme.

Koosolekul tõdeti, et valitsuse taganemine 1 protsendi teaduse rahastamise leppest ja riigieelarvestrateegia ümber kujunenud olukord on kahetsusväärne ja väga tõsine.

«Edasiste sammude kavandamiseks ei piisa praegusest informatsioonist. Ootame riigieelarvestrateegia valmimist, pärast mida soovime kohtuda haridus- ja teadusministriga, et kuulata tema põhjendusi. Seejärel lepime kokku edasise ühistegevuse,» leppisid kokku rektorid.