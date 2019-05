Balašihha bitcoin'i-kaevur jättis naabrid elektrita

Külmikud sulavad, toit rikneb, liftid jäävad seisma ja vesi läheb boileris külmaks. Kohaliku elektrifirma Mosenergosbõti sõnul on Balašihha Edelweissi uusarenduse kommunaalvõlg juba 35 miljonit rubla ja seetõttu jääb elamukompleks kolmel korral nädalas neljaks tunniks elektrist ilma.

Kohalikud elanikud andsid fototõenditele tuginedes asja politseisse, mis korraldas kompleksis läbiotsimise. Selgus, et bitcoin'i kaevandajaks oli Edelweissi arendust ehitanud ärimees Konstantin Zolotuhin, kes on ühtlasi ka ühistu esimees.

Zolotuhini maine on teinud läbi palju kõikumisi. Kord oli ta tunnustatud ettevõtja, seejärel aga siseministeeriumi tagaotsitav seoses kõrgetasemelise maksupettusega. Zolotuhini väitel oli süüdistuste näol tegemist konkureerivate Moskva ehitusärimeeste laimuga, et teda konkurentsist välja süüa.

Seni on Zolotuhin jäänud Edelweissi võlast puutumata. Kuniks 21. mail teatasid viimaks võimud, et on algatanud juurdluse ühistu kommunaalvõlgade uurimiseks.