Hanno Tomberg käib ERRi nõukogu liikmete juures maad kuulamas

Reformierakondlane Valdo Randpere ütles, et suhtles Hanno Tombergiga selle nädala algul riigikogus, kui Tomberg talle juhuslikult koridoris ligi astus.

Muljet, et Tomberg võiks olla huvitatud ERRi juhi kohast, Randperele ei jäänud: «Ma ei saa midagi välistada, aga mulle jäi mulje lihtsalt, et ta on huvitatud nii ERRist kui nõukogu uutest liikmetest, soovis mulle edu-jõudu.»