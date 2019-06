Video: Lasnamäel näidati vesinikdrooni, mis võib jõuda Trumpi müüri valvama

Lasnamäe linnaosavalitsuse kõrval oleval Pae pargi nõlval toimunud vesinikul toimiva drooni arendanud Skycorp OÜ asutaja ja tegevjuht Marek Alliksoo, et vesinikdrooni eelis on pikem lennuaeg. «Vesinikdroon annab meile võimekuse lennata kauem ja olla efektiivsem,» ütles ta.

Teine oluline eelis tavalise akudrooni ees on kiire tankimise võimalus. «Eelis tuleb seal, kus on vaja päev otsa lennus olla ja pole võimalust muretseda selle üle, kas mul on kaasas piisavalt akusid,» ütles ta.