ÜRO peasekretär: Euroopa ühtsus on uue külma sõja vältimiseks ülioluline

Mullu pälvis 1950. aastal asutatud maineka auhinna Prantsuse president Emmanuel Macron, varem on sellega premeeritud USA presidenti Bill Clintonit, paavste Franciscust ja Johannes Paulus II ning Saksa kantslerit Angela Merkelit.

ÜRO peasekretär hoiatas, et usaldus rahvusvaheliste institutsioonide vastu ähvardab populismi laineharjal mureneda ja Euroopa peab olema valvas selle trendiga kaasnevate ohtude suhtes.

Guterres ütles ka, et ei ole kunagi tundnud tugevamalt Euroopa ühtsuse vajadust, ning kiitis Euroopa Liidu ja ÜRO «eeskujulikku partnerlust».

Ta hoiatas samas, et kui juba Suurbritannia kaotamisega leppinud EL peaks lagunema, «oleks see vältimatult mitmepoolsuse ja sellise maailma läbikukkumine, kus seaduse ülimuslikkus saaks peale jääda».

Demokraatlikud põhimõtted on «täna löögi all ja seaduse ülimuslikkust õõnestatakse», ütles ÜRO peasekretär. «Ebavõrdsus on tõusuteel ja vihakõne, rassism ja võõraviha õhutavad sotsiaalmeedia kaudu terrorismi.»