John McCaini nime kandev sõjalaev peideti Jaapanis Trumpi pilgu eest

Ajakirjandusse on jõudnud teated, et USS John McCaini nime püüti varjata, kui nüüdseks surnud senaatori poliitiline vastane Trump teisipäeval Jaapanis Ühendriikide sõjaväebaasi külastas.

Laeva meeskonnaliikmetel ei lubatud minna kuulama kõnet, mille Trump naaberlaeval pidas, sest nende mundritel on McCaini nimi.

Loost esimesena teatanud Wall Street Journali andmetel oli Shanahan laeva nimest tingitud muredega kursis ning kiitis heaks meetmed, mis tagasid, et see ei seganud presidendi visiiti.

Praegu Aasias ringsõidul viibiv Shanahan eitab seda. «Mina ei ole andnud käsku ega kiitnud heaks samme nimetatud laeva ümber,» ütles ta ajakirjanikele ja kinnitas, et peab «suure Ameerika patrioodi John McCaini» nime alati au sees ega käituks lugupidamatult ka laeva meeskonna suhtes.

Puhkes paanika, sest laev on remondis ja seda ei olnud võimalik enne Trumpi teisipäevast visiiti kuhugi viia, sestap otsustati lihtsalt laeva nime presidendi pilgu eest varjata.

Trump ütles neljapäeval Valges Majas, et «ei tea, mis juhtus». «Ma ei olnud sellega seotud. Ma poleks seda teinud,» lausus president ja möönis samas, et ei olnud McCaini fänn ja ei saa selleks ka tulevikus.

Sõjalaev USS John McCain kandis esialgu augustis surnud kauaaegse senaatori isa ja vanaisa (mõlemad USA mereväe admiralid) nime, kuid pärast McCaini surma pühendati see ümber nii, et see hõlmaks ka lahkunud senaatori nime.