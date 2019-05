Rootsi kaitse alustaladeks jäävad alliansivabadus ja koostöö Soomega

​​Parlamendiparteide esindajatest ja ekspertidest koosnev kaitsenõukogu hakkas Rootsi kaitsekava aastateks 2021–2025 välja töötama juba tunamullu. Mai keskel nõukogu esitletud raportis on kirjas kõik, millesse tuleks investeerida, et Rootsi kaitsevõime vastaks julgeolekuolukorrale. Näiteks see, et 2025. aastaks peaks kaitsekulutused kerkima 84 miljardi kroonini (7,8 miljardi euroni) aastas ehk 1,5 protsendini SKTst.