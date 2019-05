Itaalia Viie Tähe Liikumine jätkab senise juhiga

"Ma lubasin liikumise valitsusse viia ja me tegime seda. Ma ei andnud endast kunagi vähem kui 100 protsenti."

M5S-i juhti on kritiseeritud, et ta on võtnud enda peale liiga palju, täites üheaegselt kolme rolli -- parteijuhi, asepeaministri ning majandusarengu-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministrina.