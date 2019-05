Elton John: Brexitit poolt hääletasid rumalad ja imperialistlikud inglise idioodid

«Tunnen häbi selle pärast, mida minu riik on teinud. See on inimesed lõhestanud,» lisas muusik.

«Ma ei usu, et brittidele räägiti tõde. Neile lubati midagi, mis oli täiesti naeruväärne ja mis polnud majanduslikult realistlik,» sõnas John, kelle meelest on Brexiti protsess sama keeruline, kui üritada kinnisilmi labürindist välja pääseda.

Kuigi britid hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt juba ligi kolm aastat tagasi, täpsemalt 2016. aastal 23. juunil, pole tänaseni selge, kas ja millal nad ühendusest lahkuvad. Praeguse seisuga on Brexiti tähtaeg 31. oktoober, aga riigil on võimalik lahkumiseks pikendust paluda, korraldada riigis lahkumise üle uus referendum või tühistada lahkumine sootuks.

Olukord on seda ebaselgem, et eelmisel nädalal teatas Briti peaminister Theresa May, et paneb 7. juunil ameti maha. Uut peaministrit alles hakatakse valima ja tõenäoliselt ei astu ta ametisse enne juuli keskpaika.