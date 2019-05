Putini populaarsus püsib 66-protsendilisel toetusel

Levada on Venemaa praeguse presidendi Putini toetust mõõtnud alates tema riigipea ametisse asumisest 2000. aastal, kõige kõrgem oli Putini populaarsus 2015. aasta veebruaris, mil teda toetas 86 protsenti küsitletutest. 64-protsendilise toetuse kogus Putin ka 2012. aasta veebruaris.

49 protsenti küsitletutest leidsid mais ja aprillis, et asjad Venemaal liiguvad õiges suunas, 40 protsenti väitsid vastupidist. Kõige pessimistlikumad olid Venemaa elanikud riigi arengu suhtes 1999. aasta mais. Siis väitis kümme protsenti, et asjad Venemaal edenevad ja 75 protsenti vastas, et asjad lähevad vales suunas.