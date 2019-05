Video: elavnenud Etna purskas öötaevasse laavat ja tuhka

Vulkanoloog Boris Behncke ütles, et Etna vulkaanipurse ei tähenda, et oodata oleks uusi maavärinaid.

Itaalias on kolm aktiivset vulkaani ja 3300 meetri kõrgune Etna on neist suurim. Lisaks on Etna Euroopa suurim aktiivne vulkaan.