Vene õigeusu kirik: inimesed avaldagu kiriku asemel meelt sekspoodide vastu

Venemaa uudisteagentuuri Interfax andmetel ütles õigeusu kiriku pressiesindaja, et kirikud on paremad kui sekspoed.

«Milline tervemõistuslik ja adekvaatses moraalses seisus inimene on vastu kiriku ehitamisele? Miks me ei kuule neid inimesi protestimas õllepoodide või täiskasvanute seksipoodide vastu?,» esitas patriarh Kirilli pressiesindaja preester Aleksandr Volkov meediale küsimuse. «Neid on avatud nii palju, et vahel jääb tunne, et meie riigis muud ei tehtagi, kui käiakse sekspoodides.»