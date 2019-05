Süürias kardetakse Kristuse keele kadumist

62-aastane Zaarour on Süürias üks viimaseid, kes on spetsialiseerunud iidsele keelele, mis on 2000 aastat elus püsinud Maaloula külas, ühes maailma vanimas kristlikus asulas. Kunagi oli aramea keel mägikülas laialt levinud, kuid tänapäeval kõnelevad seda vaid vähesed.