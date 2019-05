Trump: Mehhiko peab riigi narkokartellidelt tagasi võtma

«Mehhiko peab oma riigi tagasi võtma narkoparunitelt ja -kartellidelt. Tariif puudutab sama palju uimastite kui ebaseaduslike migrantide takistamist!» ütles Trump Twitteris. «90 protsenti USA-sse saabuvatest uimastitest tuli läbi Mehhiko ja meie lõunapiiri. 80 000 inimest suri eelmisel aastal, 1 000 000 on (omadega) põhjas,» lisas president. «See on kestnud mitmeid aastaid ja midagi pole selle suhtes ette võetud. Meil on Mehhikoga saja miljardi dollari suurune kaubandusdefitsiit. Aeg on käes!» ütles ta.