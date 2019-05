Prantsusmaal esitati terrorismisüüdistus Lyoni pommimehele

Möödunud nädalal Kagu-Prantsusmaal Lyonis pakipommi õhkimises kahtlustatav alžeerlane ütles ülekuulamisel uurijatele, et on vandunud truudust äärmusrühmitusele Islamiriik (IS). Juhtumiga kursis allikad ütlesid, et esialgu keeldus mees rääkimast, kuid võttis kolmapäeval viimaks pommi panemise omaks.