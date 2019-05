Ühendriikides sai tulistamises surma 12 inimest

Virginia Beachi linna politseiülema James Cervera informatsiooni kohaselt toimetati veel kuus inimest haiglasse. Haavatute seas on ka politseiametnik, kelle elu päästis kuulivest.

Cervera sõnul said sündmused alguse kella nelja ajal õhtul, kui relvastatud mees sisenes omavalituse hoonekompleksi ja hakkas koheselt valimatult inimeste pihta tulistama.

"See on kõige kohutavam päev linna ajaloos. Ohvriteks on meie sõbrad, kolleegid ja naabrid," ütles linnapea Bobby Dwyer ajakirjanikele.